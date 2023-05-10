ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير وترويج العملات الأجنبية بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام 5 أشخاص يقيمون بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأسماء منتحلة ونشر منشورات على تلك الحسابات تفيد امتلاكهم العملات الأجنبية والترويج لبيعها بأقل من السعر المتداول للمواطنين مستغلين عدم قيام الضحايا بالإبلاغ عن تعرضهم للنصب خشية المساءلة القانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بنطاق دائرة قسمي شرطة «ثان وثالث أكتوبر»، وفي حيازتهم عملات أجنبية مقلدة وجهاز حاسب آلي ومبلغ مالي وطابعة كمبيوتر والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير و6 هواتف محمولة، تبين من فحصها احتوائها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.