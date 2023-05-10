تفاصيل ظهور إيمان العاصي مع منى الشاذلي.. كواليس وأسرار ومواقف كوميدية

تحل الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج «معكم»، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس ،على قناة CBC، ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة كواليس مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامي ،خلال موسم الدراما الرمضانية 2023.

وستظهر إيمان العاصي مع منى الشاذلي، بمشاركة ابنتها ريتاج، إضافة إلى شقيقتها فاطمة وشقيقها يوسف، في فقرة خاصة يتحدثون فيها عن علاقتهم الأسرية.

إيمان العاصي مع منى الشاذلي في «معكم»

إيمان العاصي تكشف كواليس تجسيد شخصية «دلال فتح الله» مع منى الشاذلي

وتكشف إيمان العاصي خلال الحلقة كواليس إقناع المخرج محمد سامي، لها لتقديم الشخصية الشريرة «دلال فتح الله» ضمن أحداث المسلسل «جعفر العمدة»، وخروجها من القوالب النمطية التي جرى حصرها بها لفترة، إضافة إلى علاقتها بنجوم المسلسل، ومنهم محمد رمضان وهالة صدقي ومي كساب، والمواقف الكوميدية التي تعرضت لها أمام إصرارها على إخفاء نهاية المسلسل عن الجميع.