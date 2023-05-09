بعد نجاحها في جعفر العمدة.. إيمان العاصي ضيفة «معكم» منى الشاذلي الخميس

تحل الفنانة إيمان العاضي، ضيفة على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة قناة cbc، الخميس المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل جعفر العمدة.

وطرحت الصفحة الرسمية للإعلامية منى الشاذلي عبر موقع الصور الشهير انستجرام، البرومو الرسمي لحلقة إيمان العاصي، التي ظهرت فيه ومعها ابنتها وشقيقتها.

إيمان العاصي ضيفة منى الشاذلي

وتحدثت الفنانة إيمان العاصي خلال الحلقة مع الإعلامية منى الشاذلي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، وردود أفعال الجمهور على شخصية دلال التي قدمتها خلال الأحداث.

وقدمت إيمان العاصي خلال الحلقة، عددا من المشاهد الخاصة من مسلسل جعفر العمدة، التي كانت ترند، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وأشهرها مشهد قتلها لبلال شامة، الذي كان يجسد شخصيته الفنان مجدي بدر.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة، شارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة ومنة فضالي ومنذر رياحنة وأحمد فهيم وجوري بكر، وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.