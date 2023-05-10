البابا تواضروس من الفاتيكان: المصريون يعيشون في سلام ومحبة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في كلمة قصيرة في نهاية مأدبة العشاء التي إقامتها الكلية الحبرية الإثيوبية بالڤاتيكان مساء أمس ترحيبًا بقداسته: «في نهاية هذا اليوم أشكركم جميعًا لمحبتكم، وأنا قادم من مصر البلد الذى يعيش فيه المسلمون والمسيحيون بمحبة، في ظل عالم يحتاج إلى تقديم المحبة، ونحن في مصر 15 مليون مسيحي تقريبًاً و90 مليون مسلم، نعيش في سلام ومحبة، وجميع المصريين يترقبون هذه الزيارة حيث إنها علامة ورسالة محبة، وأدعوكم أن نعمل جميعًا على تقديم المحبة للعالم لأن هذا صميم رسالتنا المسيحية، ولدينا في الكنيسة القبطية نسمي هذه المأدبة أغابي، والتي تعني مأدبة محبة ونحن اليوم نتحاور معًا على مأدبة واحدة وهذا ما نحن نعمل من أجله».

زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

وسجل قداسة البابا كلمة شكر ومحبة في سجل كبار الزوار تذكرًا لزيارة قداسته للڤاتيكان - مايو 2023.

زيارة البابا تواضروس الكلية الحبرية الإثيوبية بالڤاتيكان

زار البابا تواضروس الثاني، والوفد الكنسي المرافق لقداسته، مساء أمس مقر الكلية الحبرية الإثيوبية بالڤاتيكان، حيث استقبل مدير الكلية هيلاميخائيل براكي والدارسين بها قداسة البابا في بهو الكلية بألحان الفرح حسب الطقس الإثيوبي.

ومن جهته أشاد قداسة البابا بهذا الصرح التعليمي التابع للكنيسة الإثيوبية، الكنيسة الشقيقة، مشيرًا إلى زيارته لها عام 2015، ودور أبونا سلامة أول أسقف لإثيوبيا.

وصلى قداسته صلاة شكر في كنيسة الكلية وأهدى قداسة البابا الدارسين هداية تذكارية عبارة عن أيقونة خشبية صغيرة تحمل صورة العائلة المقدسة.