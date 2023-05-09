السفير بسام راضي: اهتمام كبير من الإعلام الإيطالي بزيارة البابا تواضروس للفاتيكان

أكد بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أنّه استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وكان برفقته أعضاء من السفارة والكنيسة القبطية في روما، موضحًا أن زيارة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان تعكس الاهتمام البالغ بما حدث في مصر من تطور كبير على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص إرساء قيم التعايش وحرية الاعتقاد وقبول الآخر.

لقاء البابا تواضروس الثاني مع البابا فرنسيس

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ البابا تواضروس الثاني يلتقي البابا فرنسيس أسقف روما وبابا الكنيسة الكاثوليكية للمرة الرابعة، وهذه المرة تأتي في إطار احتفالية مرور نحو 50 سنة على أول زيارة لبابا كنيسة الإسكندرية البابا شنودة لبابا الفاتيكان، وكان ذلك في 10 مايو عام 1973.

زيارة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان

وتابع سفير مصر في إيطاليا: «مرت 10 سنوات على أول زيارة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان في عام 2013، وهناك اهتمام كبير في وسائل الإعلام الإيطالية بهذه الزيارة، الاهتمام منذ أسبوعين وهناك متابعة كبيرة لتلك الزيارة».