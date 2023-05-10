منحة شيخ الأزهر 2023.. صرف 1500 جنيه مكافأة للعاملين بالمعاهد

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف منحة شيخ الأزهر 2023 وقدرها 1500 جنيه، حيث تم تعميم القرار على جميع المناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، وذلك بتاريخ 9 مايو الجاري.

وتنشر «الوطن»، نص القرار الخاص بصرف منحة شيخ الأزهر 2023 والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه.

نص قرار منحة شيخ الأزهر 2023 وقدرها 1500 جنيه

وجاء نص قرار منحة شيخ الأزهر 2023 والبالغ قيمتها 1500 جنيه كالتالي:

أود الإحاطة أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وافق في 9 مايو 2023 على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1500 جنيه من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022- 2023م لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمنتدبين بالمناطق الأزهرية وكذا المتعاقدين بنظام «أجر الحصة - عاملات قاعات رياض الأطفال- الدادات».

وتابع قرار منحة شيخ الأزهر 2023 بقيمة 1500 جنيه: وذلك خصماً على بند 3 نوع 14 مكافآت الامتحانات للمعلمين والمتعاقدين بنظام عاملات قاعات رياض الأطفال «الدادات»، وخصما على بند 3 نوع 2 مكافآت تشجيعيه لإداريين والعمال والوعاظ أما بالنسبة للسادة المتعاقدين على بند ۳/۲ أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند ۳/۲ أجور موسمين لما تحقق من جهد مشكور من كافة العاملين بالأزهر الشريف في سبيل إتمام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المالي 2022- 2023م علي الوجه الأكمل.

منحة شيخ الأزهر 2023 وقدرها 1500 جنيه

وجاء في ختام قرار منحة شيخ الأزهر 2023 وقدرها 1500 جنيه: «آملا بتفضلكم بالإحاطة والتوجيه نحو اتخاذ اللازم لسرعة تنفيذ ما ورد بموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المشار إليها».