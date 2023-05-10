محافظ المنوفية: جار إنشاء عدد من المستشفيات في 4 مراكز ضمن «حياة كريمة»

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ومدينة الشهداء، رافقه نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

مستشفي الشهداء الجديدة على مساحة 21 ألف متر

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية موقع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة 21 ألف متر تقريبا، باعتماد مالي قدره نصف مليار جنيه، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة إلى أنه جار إعداد التصميمات الخاصة بالمستشفى للبدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن المستشفى تعمل على تقديم الخدمات الطبية لأهالى مدينة الشهداء وجميع قرى المركز البالغ عددها 27 قرية.

من جهة أخرى، أكد المحافظ أن مستشفى الشهداء الجديدة بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات أمام الشركة المنفذة لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل زيارة ميدانية للمستشفى مرة أخرى خلال إسبوعين لمتابعة الموقف التنفيذي، والعمل على إزالة أي معوقات من شأنها تعطيل سير العمل بالمستشفى.

الارتقاء بالمنظومة الطبية

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جار إنشاء عدد من المستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز منوف وشبين الكوم وقويسنا وأشمون للارتقاء بالمنظومة الطبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة وتوفير كل الإمكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بشمياطس لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد المحافظ غرف الطوارئ والتطعيمات وتنظيم الأسرة والأقسام الداخلية، واطلع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارىء والمترددين.

وأكد محافظ المنوفية أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات المنفذة ضمن «حياة كريمة» للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة المعوقات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية، التي تساعد في تغيير حياة المواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القرى المستهدفة.