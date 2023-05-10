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«النواب» يوافق نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية

كتب:

ولاء نعمه الله
01:42 م | الأربعاء 10 مايو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022، وعددها 55 مشروعًا.

موافقة مجلس النواب على القانون

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021-2022.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها «الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق» عن السنة المالية 2021-2022.

موازنة مجلس النواب

وشملت الموافقة مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021-2022.

ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للجنة الخطة والموازنة على التقرير وما جاء به من توصيات.

كما حرص رئيس البرلمان، على توجيه الشكر للمعارضة على ما قدموه من ملاحظات جميعها تستهدف مصلحة الوطن.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.