«أفريقية النواب» تستعرض جهود الدولة لإجلاء أبنائها من السودان

اجتمعت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وبحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة للهجرة لشؤون الجاليات، والوفد المرافق، حيث جرى عرض جهود الدولة المصرية وحرصها على إجلاء وحماية أبنائها العالقين في السودان، والعمل على سرعة إعادتهم إلى الوطن.

جهود الدولة لإعادة المصريين من السودان

وقال السفير عمرو عباس، إنّ الدولة سعت منذ اللحظة الأولى لاتخاذ إجراءات من أجل إعادة المصريين لبلدهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ بداية الأزمة السودانية أصدرت وزيرة الهجرة، توجيهاتها على الفور بتفعيل غرفة العمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أوضاع المصريين في السودان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة بالسودان، ونجحت الدولة في إجلاء ما يزيد عن 7800 مصري حتى الآن، من خلال 27 طلعة جوية بالمجهود الحربي، والإجلاء البري من خلال معبري أرقينِ وقسطلْ.

ولفت إلى نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب العالقين في السودان، من خلال الإجلاء البحري من ميناء بورتسودان وصولا إلى ميناء سفاجا، على متن السفينة أبو سمبل، فضلا عن توفير حافلات لنقل المواطنين إلى القاهرة مجانا، ليتسنى لهم العودة إلى محافظاتهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ساهمت الدولة في عملية الإجلاء لمواطني بعض الدول الأخرى، وتقدّمت هذه الدول بالشكر لمصر على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان.

التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية

وجرى التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة للاطمئنان على المصريين بالسودان، وفيما يتعلق بموقف الطلاب المصريين العائدين، جرى التأكيد على قيام وزارة الهجرة بالمتابعة المستمرة لموقفهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ليتسنى اتخاذ إجراءات تسجيلهم في الجامعات الأهلية والخاصة المصرية في التخصصات المختلفة من خلال عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية، ووفقا للضوابط التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات، ومناقشة سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين في السودان.

وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، جرى تحديد الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

وثمّن أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية، جهود الدولة المصرية وفق توجيهات الرئيس السيسي في التعامل مع الأزمة السودانية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني بإجلاء الرعايا الموجودين بالسودان سواء من المصريين أو من الجنسيات الأخرى، ما يعكس الدور المحوري لمصر في المنطقة.

وناشد أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية، المصريين في الخارج، بسرعة تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية بما يضمن سهولة التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، اتساقًا مع مناشدة وزارة الهجرة لهم بضرورة التسجيل بالسفارات المصرية لتيسير اتخاذ التدابير اللازمة من جانب الدولة المصرية حال حدوث أي أزمات.