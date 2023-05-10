تفاصيل فيلم Meg 2: The Trench قبل عرضه في السينمات

حقق البرومو الدعائي الرسمي الأول لـ فيلم Meg 2: The Trench مشاهدات مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحه على القناة الرسمية «وارنر برذرز» على «يوتيوب»، حيث تجاوزت المشاهدات حاجز الـ11 مليون مشاهدة، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائي في 4 أغسطس المقبل.

ويأتي طرح فيلم Meg 2: The Trench بعد 5 سنوات من عرض الجزء الأول من الفيلم في 2018، وحقق وقتها نجاح كبير وإيرادات وصلت لـ 530 مليون دولار.

البرومو الدعائي لـ فيلم Meg 2: The Trench

تفاصيل فيلم Meg 2: The Trench

فيلم Meg 2: The Trench من إخراج بن ويتلي، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان The Trench للكاتب ستيف ألتن، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: جيسون ستاثام، وو جينج، وصوفيا كاي، وبيج كينيدي، وسيرجيو بيريس مينتشيتا، وسكايلر صامويلز ، وكليف كورتيس.