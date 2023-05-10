أهالي «المعنا» يكشفون سر وصية محمود بكري بدفنه في مسقط رأسه: بجوار والديه

علاقة وطيدة جمعت الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الراحل محمود بكري، والذي توفى أمس في أحد مستشفيات القاهرة، بمسقط رأسه بمنطقة «المعنا» بمحافظة قنا، حيث أوصى بأن يُدفن في مقابر العائلة بالقرية.

أهالي «المعنا» يكشفون سر وصية محمود بكري

وكشف أهالي وأقارب الراحل الكاتب الصحفي محمود بكري سر وصيته بدفنه في مقابر العائلة بجوار قبري والدته ووالده في منطقة «المعنا» بمدينة قنا، حيث قال جمال عباس، أحد أحد أقارب الفقيد لـ«الوطن»، إن علاقة محمود بكري بمسقط رأسه قوية جدا، حيث تأثر بنشاته فيها، لذا كثّف خدماته لأهلها، وأوصى بدفن جثمانه في مقابر العائلة بجوار قبرى أمه وأبيه، كدليل على حبه لمسقط رأسه.

علاقة الروح بالجسد

وأضاف محمد بكري، ابن عم الفقيد، أن علاقة محمود بكري بمسقط رأسه تشبه علاقة الروح مع الجسد، حيث كان يتناوب الزيارة للمنطقة شهريا لتقديم المساعدات المادية والعينية للمستحقين ويزور الأقارب، حتى أصبح قريبا من قلوب الجميع هنا.

وتابع لـ«الوطن»، أن الراحل أوصى بأن يكون الدفن في قنا، وأبلغ بذلك الجميع، حتى يكون بجوار والده ووالدته، حيث كان يزورقبرهما في كل زيارة، ويعمل الخير من أجلهما.

والكاتب الصحفي محمود بكري من مواليد منطقة المعنا في مدينة قنا، وشقيق الأخ الأكبر للكاتب الصحفي محمود بكري، وعضو مجلس النواب المصري.

وعمل الراحل محررا لعدد من الصحف، ثم رئيسًا لمجلس إدارة موقع «الأسبوع» عام 2015، ورئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»، وتم ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2020 عن القائمة الوطنية، وحصل على العضوية، ومنذ شهرين أصيب بالالتهاب الرئوي وخلل في الجهاز المناعي قبل وفاته.