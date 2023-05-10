تعرف على موعد عزاء الكاتب الصحفي والنائب بـ«الشيوخ» محمود بكري

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن عزاء شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري والذى وافته المنية منذ ساعات سيقام يوم الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم.

عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري

وقال النائب مصطفى بكري في تصريحات لـ«الوطن»، إن عزاء شقيقه محمود بكري سيقام عقب مراسم الدفن اليوم بمسقط رأسه في «المعنا - بندر محافظة قنا» لمدة 3 أيام بالبلدة.

وفاة محمود بكري

وأوضح النائب مصطفى بكري أن شقيقه محمود بكري كان قد تعرض لمحنة صحية كبيرة امتدت لقرابة 70 يوما وتوفي بمستشفى المعادي العسكري أمس بعد صراع مع المرض.