أعلى عائد على الشهادات الادخارية في البنوك المصرية.. يتجاوز 39%

يقدم بنك التنمية الصناعية أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية، بعائد مدفوع مقدمًا يتجاوز الـ39%، وهي شهادة «اختيارك» بالجنيه المصري، بحد أدنى 50 ألف جنيه، يمكن زيادتها بدون حد أقصى، للمصريين والأجانب.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك التنمية الصناعية، على شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا، تكون مدة الشهاد 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في المرة الأولى، ويمكن زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه، وبدون حد أقصى.

أعلى عائد على الشهادات الادخارية

ويكون العائد على الشهادة تراكمياً، يدفع مقدمًا، بنسبة تصل إلى 39.14% من قيمة الشهادة، ويحصل العميل عليه في اليوم التالي، من تقديم طلب شراء الشهادة.

تفاصيل استرداد الشهادة

ويمكن للمصريين أو الأجانب شراء الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر، ويحصل العميل على مبلغ الشهادة، ولكن يتم خصم مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدمًا، مضافاً إليه الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد، من خلال استخدام سعر الاسترداد في بنك التنمية الصناعية.

ويمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة، وبنفس العملة، بنحو 50% من القيمة الأسمية للشهادة.