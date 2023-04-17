كم يدفع بنك التنمية الصناعية كعائد على الـ100 ألف جنيه في حساب توفير ستار؟

كشف بنك التنمية الصناعية عن أسعار العائد على الحسابات لشهر أبريل الجاري من بينها حساب توفير «ستار»، بعائد تصاعدي يقدم للأفراد، بالجنيه المصري، وفي السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعة لشهر أبريل الجاري، على حساب توفير ستار، حيث أن سعر العائد تصاعدي طبقًا لرصيد حساب العميل الفعلي، حيث أنه يطبق على الحد الأدنى لرصيد الحساب خلال الشهر.

ويتم احتساب العائد على حساب توفير ستار، اعتبارًا من الشهر التالي للإيداع، وأسعار الفائدة تنافسية على المدخرات، ودورية صرف العائد شهريًا.

أسعار العائد على حساب توفير ستار

وعن سعر العائد على حساب توفير ستار من بنك التنمية الصناعية، يكون للشريحة أقل من 5 آلاف جنيه 6.00%، ومن مبلغ 5 آلاف جنيه وأقل من 100 ألف جنيه 9.00%، ومن 100 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه 10%.

حساب توفير ستار من بنك التنمية الصناعية

ويحصل صاحب المبلغ من 400 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه على سعر عائد 11%، ومن مليون جنيه وأقل من 5 مليون جنيه 12%، ومن 20 مليون فأكثر 15%.