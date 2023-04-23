تفاصيل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من بنك التنمية الصناعية

كشف بنك التنمية الصناعية، مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تزامنًا مع شهر أبريل 2023، وفي السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول برامج التمويل في بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2023، فإن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تكون بسعر فائدة 3%.

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

وبالنسبة للحد الأقصى للدخل الشهري، فهو 10 آلاف جنيه للشخص الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، والحد الأدنى لعمر العميل يكون21 عامًا.

وعن الحد الأقصى لمدة القرض، تكون 30 عامًا، فيما تكون المميزات وفقًا لوصف بنك التنمية الصناعية، أنّ التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بدون مصاريف استعلام.

مميزات مبادرة التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية

كما يوفر التأمين على الحياة مجانًا، وإمكانية فتح الحساب مجانًا، بالإضافة إلى التأمين على الوحدة ضد خطر الحريق، ولا يتحمل العميل أي أعباء إضافية.

ويوفر بنك التنمية الصناعية أيضًا، مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 5%-7%، وأيضًا لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%.