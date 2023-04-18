تفاصيل حساب «جاري ستار» من بنك التنمية الصناعية.. عائد تصاعدي

كشف بنك التنمية الصناعية عن أسعار العائد على الحسابات لشهر أبريل 2023، من بينها حساب جاري ستار الذي يقدم للأفراد، ويفتح الحساب بالجنيه المصري.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2023 على حساب جاري ستار يحتسب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للإيداع، ويكون سعر العائد تصاعدي أي يحتسب وفقا لرصيد الحساب العميل الفعلي في إغلاق اليوم، ويجرى رصد العائد في نهاية الشهر.

تفاصيل حساب جاري ستار من بنك التنمية الصناعية

وبصرف عائد الحساب شهريًا، إذ يحصل صاحب المبلغ أقل من 500 ألف جنيه على 5%، ومن 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه يكون 8%.

أسعار العائد على الحساب الجاري ستار

وتصل نسبة سعر العائد لمبلغ مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه في حساب جاري ستارإلى 9%، ومن 3 ملايين جنيه وأقل من 5 ملايين جنيه 10%، فيما تكون نسبة العائد على مبلغ من 5 ملايين وأقل من 10 ملايين جنيه 11%.