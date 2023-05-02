أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي لشهر مايو 2023.. إليك التفاصيل

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار الودائع تزامنا مع بداية شهر مايو 2023، ومن بينها ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، إذ أنَّ الوديعة تبدأ من أسبوع وحتى 7 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مايو 2023، على الودائع بعائد يصرف بنهاية المدة، يكون الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه، وبالنسبة للوديعة الأقل من الشهر يكون الحد الأدنى لها 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي

وبالنسبة لأسعار العائد على ودائع البنك الأهلي المصري، بعائد يصرف في نهاية المدة، يكون 5 % لوديعة الأسبوع والأقل من 15 يومًا، ونفس سعر العائد على الـ15 يومًا والأقل من الشهر.

ويحصل صاحب الوديعة الشهر والأقل من شهرين على عائد 6.50%، وكذلك الشهرين والأقل من 3 أشهر، وعن مدة الـ3 أشهر وأقل من 6 أشهر تكون 7% وهو نفس العائد على وديعة الـ6 أشهر والأقل من سنة.

ووديعة السنة والأقل من عامين، يكون عائدها 7.50%، وهو نفس الأمر على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات.

ودائع البنك الأهلي من أسبوع حتى 7 سنوات

والعائد على وديعة الـ 3 سنوات والأقل من 4 سنوات، والـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات تكون 7%.

أما الوديعة الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات يكون العائد 6.75%، وكذلك الـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات والـ7 سنوات فأكثر.