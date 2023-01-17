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أحمد موسى: كهربا مزاجه رايق.. والأهلى أنهى المباراة من الشوط الأول

كتب:

شريف سليمان
09:05 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي، بصعوده للمباراة النهائية في كأس مصر، وعقب تخطي سموحة بـ 3 أهداف مقابل هدف.

نهائي كأس مصر 

وأشاد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، بأداء كهربا، قائلاً: «كهربا النهاردة أيقونة هذه المباراة، مفيش أحلى من كدة الصراحة، من أكتوبر 2021 مكنش بيلعب كرة، وقاد الأهلي لنهائي كأس مصر النهاردة».

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأهلي قدّم مباراة رائعة، لافتًا إلى أن الهاني سليمان حارس سموحة لم يركز على أن الأحمر يمكنه التسجيل في أول 10 دقائق وعمل على تضييع وقت المباراة.

عودة كهربا 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كهربا عاد في لقاء اليوم، والأهلي تمكن من إنهاء المباراة من الشوط الأول، مضيفًا: «أول مرة أشوف كولر فرحان النهاردة، حس إن فيه فريق عاد، كهربا النهاردة مزاجة رايق، بقالة 470 يوم مبيلعبش كرة، عمل أسيست، وهاجم، ورقص، وجاب جون، وشعللها».

 

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