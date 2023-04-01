موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC بطولة عائشة بن أحمد وطارق لطفي

يفضل البعض متابعة حلقات الإعادة الخاصة بالمسلسلات الرمضانية، إذ ينشغلون بالزيارات العائلية وصلاة التراويح، وذلك تزامنًا مع مواعيد عرض الحلقات الأولى للأعمال ومن بينها موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC.

واستمرارًا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC، على هذا النحو:

موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC

أحدث شيقة تضمنتها الحلقة التاسعة أمس الجمعة من مسلسل مذكرات زوج المعروض على قتاة CBC والذي يعرض في تمام الساعة 8:45 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

تردد قنوات سي بي سي لمشاهدة مسلسل مذكرات زوج

وتردد قناة سي بي سي هو 11785، معدل ترميزها 27500، الاستقطاب رأسي V، معامل تصحيح الخطأ 5/6، على القمر الصناعي نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

تضم بطولة مسلسل مذكرات زوج كلا من طارق لطفي، وخالد الصاوي، وهناء الشوربجي، وهو مسلسل دراما اجتماعية مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب أحمد بهجت.

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج حول مشاكل العلاقات الزوجية بعد مرور فترة طويلة من الزواج، فيتأثر الزوج وينتابه شعور الملل والاكتئاب بسبب الروتين، فيقرر أن يترك المنزل لكونه غير راض عن حياته، ليعيش حياة العزوبية وما قبل الزواج ويتحرر من مسؤولياته، ويقدم استقالته من عمله أيضًا.