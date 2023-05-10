ماذا نعرف عن التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية؟.. قد تحدث بأي وقت

انتشرت مخاوف بين مختلف دول العالم، خاصةً في شرق آسيا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت السلطات في كوريا الشمالية عن نيتها لإجراء تجربة نووية سابعة، في أي لحظة، في محاولة من جانب نظام بيونج يانج للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة.

التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية

وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونج سوب، خلال تصريحات أدلى بها أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، وسط التوترات والأزمات الناتجة عن ما وصفها بـ«الأعمال الاستفزازية» من جانب الشطر الشمالي لشبه الجزيرة الكورية، أن كوريا الشمالية استعدت لإجراء تجربة نووية سابعة في أي لحظة.

وأعرب الوزير الكوري الجنوبي أن سياسة الدولة تهدف إلى تعزيز الرد على كافة التهديدات النووية والصاروخية، التى تقوم بها كوريا الشمالية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» قبل قليل.

وأكد الوزير «سوب» أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تحاولان بشكل مستمر، إعداد إجراءات عسكرية مشتركة فعالة، للرد على أي تجربة نووية محتملة من جانب كوريا الشمالية، حيث تشمل تلك الإجراءات إظهار قوة البلدين بشكل واضح، إذ يتضمن ذلك الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية.

كوريا الشمالية تستعد لاطلاق صواريخ نووية

وكان التقرير السنوي لتقييم المخاطر لعام 2023، الذي صدر عن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، قد كشف فى وقت سابق، عن احتمالية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ تحمل رؤوس نووية، واختبار جهاز نووي، فى محاولة لتعزيز أهدافها المعلنة للتحديث العسكري، وتحسين الاختبارات الصاروخية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية، تعتمد على الأسلحة النووية والصواريخ البالستية النووية العابرة للقارات بمثابة الضامن الأقوى لنظام الحكم.

رفض كوريا الشمالية طلب وقف التجربة النووية

كما رفضت كوريا الشماليّة، طلب مجموعة السبع لها بمنع استعدادها لأيّ تجارب نوويّة جديدة أو إطلاق صواريخ بالستيّة قد تتسبب فى أضرار جسيمة، قائلة أنّها دولة ذات قوة نووية عالمية، وقرارها نهائي لا رجعة فيه.