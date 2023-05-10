عضو بـ«الشيوخ»: المحور المجتمعي في الحوار الوطني يمس حياة المواطن بصورة مباشرة

أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يشكل أهمية كبرى، ولا يقل أهمية عن المحورين الاقتصادي والسياسي، خاصة لما يتضمنه من قضايا تمس حياة المصريين بشكل مباشر وهي التعليم والصحة والزيادة السكانية والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وجميعها قضايا مرتبطة ارتباطا وثيقا ببناء الإنسان والذي يعد الشعار الأهم للجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق كل مبادئها وأهدافها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري في الحاضر والمستقبل.

تفاصيل رؤية مصر 2030

وقال «فوزي»، في بيان، إن رؤية مصر 2030 تمس المحور المجتمعي، خاصة أنها تستهدف إحداث طفرة في مجالات مثل التعليم والصحة، والتماسك المجتمعي، بجانب خلق حلولا جذرية لأزمة الزيادة السكانية التي حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا خلال خطاباته وأكد ضرورة إيجاد حلول عاجلة لها، مشيرًا إلى أن خطورة قضية الزيادة السكانية تتمثل في أنها تشكل عائقا ضخما أمام عمليات التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاهتمام بتنظيم الأسرة، ووضع حلول شاملة تتضافر فيها كل الجهود الخاصة بالوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة التوعية بضرورة مواجهة الانفجار السكاني.

جهود الدولة في التنمية الثقافية

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في مجال التنمية الثقافية، وكان آخرها افتتاح وزارة الثقافة لمكتبات متنقلة في عدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، لتصل الثقافة إلى كل فئات الشعب، كما أن الدولة حققت أيضا نجاحا كبيرا في مجال الصحة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وطرح العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المزمنة لكل فئات الشعب المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني قادر على الوصول لحلول جذرية تساهم في تطوير كل القضايا المتعلقة بالمحور المجتمعي الذي يهم كل مواطن مصري.