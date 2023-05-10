جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية.. اللغة العربية يوم السبت

يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، الترم الثاني للعربي واللغات، يوم السبت المقبل 13 مايو حتى الخميس 18 مايو، بدءا من الساعة 9 صباحا، وحسب المدة الزمنية لكل مادة، وفق ما اعتمده ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، من محافظ الدقهلية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية الترم الثاني يستمر لمدة 6 أيام، والذي جرى اعتماده من كل من إبراهيم طلعت محمد، مدير إدارة شئون الطلية، والدكتور حازم إبراهيم الألفي، مدير عام الخدمات، وعصام عمارة، مدير عام التعليم العام، وهاني عنتر، وكيل المديرية، وناصر شعبان شحاتة، وكيل الوزارة وفقا للجدول التالي:

السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية ويستمر لمدة ساعتين ونصف، منها 20 دقيقة إملاء.

الأحد 14 مايو 2023

امتحان مادة الجبر والإحصاء ويستمر لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الدينية ويستمر لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة العلوم ويستمر لمدة ساعتين.

الثلاثاء 16 مايو 2023

امتحان مادة الهندسة ويستمر لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الفنية ومدته ساعتين

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية ويستمر لمدة ساعتين.

الخميس 18 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ويستمر لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

ونبهت مديرية التربية والتعليم على عدد من اللاحظات في نهاية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية وهي تطبيق القرار الوزاري 213 لسنة 2011 وتعديلاته، وأن طلاب المنازل والعائدون من الخارج معفيون من أداء امتحان الحاسب الآلي، ويختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، وتقويم الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ولمدة ساعة لكل مادة.