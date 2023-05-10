عضو بمجلس أمناء الحوار الوطني توضح تفاصيل جلسات الأحد المقبل

تحدثت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة الحوار خلال الفترة المقبلة.

وقالت «صابر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق جلسات الحوار الوطني والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد 14 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الجلسات ستكون أيام «الأحد والثلاثاء والخميس»، من كل أسبوع، وذلك في التوقيتات التالية: من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، ومن ثم تستكمل الجلسات من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 6 مساءً.

نقاشات حول المحور السياسي

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تتناول 3 محاور رئيسية «سياسية واقتصادية ومجتمعية»، مشيرة إلى أن المحور السياسي سيتم تناوله على طاولة الحوار الوطني يوم الأحد المقبل، من خلال موضوعين هامين للغاية، الأول هو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي للحديث عن النظام الانتخابي وقانون مجلس النواب.

الموضوع الثاني المطروح على طاولة الحوار الوطني

وأشارت إلى أن الموضوع الثاني الذي سيتم تناوله يوم الأحد المقبل من المحور السياسي هو القضاء على كل أشكال التمييز تحت مظلة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فضلا عن التحديات التي تناقشها لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.