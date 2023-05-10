جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023.. تبدأ 18 مايو

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، الخميس 18 مايو الجاري، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، وسط إجراءات تضمن حُسن وانتظام سير الامتحانات، وذلك بعد إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023، عقب اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، حيث جرى الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بتوزيع اللجان وأرقام الجلوس في ظل إجراء المدارس المراجعات النهائية المجانية للطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023 الترم الثاني رسمي وخاص ولغات وعربي كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023: التربية الرياضية

السبت 20 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت 20 مايو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 مايو 2023: الهندسة.

الأحد 21 مايو 2023: التربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الثلاثاء 23 مايو 2023: التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023: العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023 والاستعدادات

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بعدد من الإجراءات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية التي تضمن سير تلك الامتحانات بانتظام، والتي بدأت بالإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023، حيث أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستعدادات تضمَّنت الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

البعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي أو الديني

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن الاستعدادات تضمَّنت التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.