جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية.. تنطلق 20 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الغربية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظة، وذلك عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، ومن المقرر إجراء الامتحانات خلال شهر مايو الجاري، وتستمر لمدة 6 أيام، متتالية دون فواصل بينهما.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية

ويتطلع الكثير من أولياء الأمور وطلاب هذه المرحلة إلى معرفته، حتى يتثنى لهم ترتيب أولوياتهم، وفي ضوء ذلك ننشر خلال السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالغربية.

السبت 20 مايو

امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء، وزمن الإجابة ساعتين ونصف.

الأحد 21 مايو

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وزمن الإجابة ساعتين.

الاثنين 22 مايو

امتحان مادة الهندسة، وزمن الإجابة ساعتين .

ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، زمن الإجابة ساعة واحدة.

الثلاثاء 23 مايو

امتحان مادتا الجبر والإحصاء، زمن الإجابة ساعتين.

امتحان مادة التربية الفنية، زمن الإجابة ساعتين.

الأربعاء 24 مايو

امتحان مادتا اللغة الأجنبية، وزمن الإجابة ساعتين

امتحان مادة التربية الدينية، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

الخميس 25 مايو

امتحان مادة العلوم، وزمن الإجابة ساعتين.

إستعدادات امتحانات الشهاده الإعدادية

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات والإجراءات اللازمة، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، داخل المدارس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات يوم السبت الموافق 20 مايو، وتستمر حتى الخميس 25 من الشهر نفسه.