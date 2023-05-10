جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية.. تبدأ 18 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم انتهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، والذي من المقرر أن تنطلق اعتبارا من الخميس 18 حتى 24 مايو الجاري بمدارس التعليم العام والرسمية للغات والرياضية، وفق الجدول المعتمد من محافظ الإقليم اللواء عبد الحميد الهجان الذي وجه في بيان له بتوفير الاستعدادات لضمان حسن سير الامتحانات دون معوقات.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالمواد والمواعيد وضوابط واستعدادات انطلاق الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023

أوضح بيان صادر من مديرية التربية والتعليم برئاسة سماح إبراهيم مدير المديرية، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 ينطلق في 18 مايو الجاري لمرحلة التعليم الأساسي العام والرياضي والرسمي لغات كالتالي:

- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو المقبل.

- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو المقبل.

- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.

- العلوم والتربية الدينية.. الاثنين 22 مايو المقبل.

- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.

- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

علي أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023

وأكدت المديرية في بيانها ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الخاصة بضمان حسن سير العملية الإمتحانية وانتظام اللجان، حيث انتهت كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، ومنها:

- الحضور إلى المدرسة قبل الامتحان بوقتٍ كافٍ مع مراعاة التوقيت الصيفي الجديد.

- ضرورة الالتزام بالزي المدرسي.

- ممنوع اصطحاب الموبايل نهائيا والسماعات البلوتوث والساعات الذكية.

- غير مسموح بدخول أولياء الأمور بصحبة الطلاب لأي سبب.

- إحضار الطالب أو الطالبة أدواتهم الخاصة بهم، وعدم استخدام أدوات الآخرين لضمان هدوء والتزام اللجنة، والتأكيد على الالتزام بالآداب العامة داخل اللجنة.

- التأكيد على الالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق في الإجابة.

- عدم إحضار أي مذكرات أو كتب أو أوراق.

مواجهة حاسمة للغش الإلكتروني بامتحانات القليوبية.