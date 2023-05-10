محمد مهنا عبر قناة الناس: نتخلى عن الأوصاف المذمومة بالعبادة والطاعة

تحدث الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عن معنى العبادة والهدف منها، مشيرًا إلى أننا نتخلى عن الأوصاف المذمومة من خلال العبادة والطاعة، ونتحلى بالأوصاف المحمودة، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلينا أو بعبادتنا، بل نحن الذي في حاجة إليه.

استشهاد بحديث قدسي

استشهد «مهنا»، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على قناة الناس، بقول الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.