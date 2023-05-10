بدء أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال في كفر الشيخ

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمال المسح الميدانى بجميع الإدارات الصحية التابعة للمديرية، للتطعيمات الروتينية فى الأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك فى إطار خطة القطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان، لرفع نسبة التمنيع المجتمعى للأطفال.

المسح الميداني للتطعيمات الروتينية

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه بدأ اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 أعمال المسح الميدانى بجميع الإدارات الصحية بمحافظة كفر الشيخ للتطعيمات الروتينية فى الأطفال أقل من خمس سنوات، والتي تستمر لمدة شهر كامل.

حصر المتخلفين عن أي جرعات تطعيمية روتينية

وأكدت «محمود»، أن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية تتم عن طريق فرق متحركة من شقة لشقة للاستعلام عن الحالة التطعيمية للأطفال، مع الالتزام بخط السير الجغرافى لتغطية جميع المربعات السكنية، مشيرةً إلي أنه جارى حصر المتخلفين عن أى جرعات تطعيمية روتينية وتطعيمهم من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات والمراكز الطبية.

جولة تفقدية مفاجئة على المنشآت الصحية

وأجرت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية، في إطار المتابعة المستمرة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمُقيمين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، ومحمد عطوة، عضو المكتب الفني بالمديرية.

وتفقدت وكيل الوزارة، مستشفى الصدر بكفر الشيخ، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بها، كما زارت كافة الأقسام الطبية بالمستشفي، ومدى توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وتوجهت بالشكر لكل الأطقم الطبية والإدارية على الجُهد المبذول لتقديم خدمة صحية متميزة.