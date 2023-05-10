«الصحفيين العرب» ينعى الإعلامي السوري فائز الصائغ

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، المرحوم الدكتور فائز الصائغ الذي وافته المنية أول أمس الاثنين.

وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب، في بيان اليوم، إن الراحل فائز الصائغ قامة إعلامية وطنية ويشكل رحيله خسارة كبيرة للإعلام السوري والعربي؛ نظرا لخبرته الإدارية الواسعة ومهنيته الفائقة والمتميزة.

وأضاف البيان، أن الراحل تولى مواقع قيادية في الإعلام والصحافة السورية؛ ومنها نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين وعضو المكتب التنفيذي لأكثر من دورة، والمدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء - سانا، ورئيس تحرير صحيفة الثورة، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون لفترتين إداريتين، والمدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.

كما تولى الراحل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وعضو مجلس الشعب.

وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع اتحاد الصحفيين السوريين في تعزيته، إذ أن رحيل الصائغ يشكل خسارة فادحة للصحافة السورية والعربية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ولأسرته الصبر والسلوان.