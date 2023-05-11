أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، التابعة لوزارة الثقافة، إجراءات تقديم الأعمال بالهيئة، في ضوء اللائحة الخاصة بالنشر، في ضوء ما تقدمه لخدمة الثقافة للأدباء والكتاب الشاب.

إجراءات النشر في الهيئة العامة للكتاب 2023

وجاءت إجراءات تقديم الأعمال بالهيئة المصرية العامة للكتاب في ضوء اللائحة الخاصة بالنشر، على النحو التالي:

- استلام الكتاب المقدم للنشر بالإدارة العامة للنشر، والتأكيد من مطابقته للشروط المحددة طبقا للائحة، وهي:

- تسليم نسخة ورقية تمت كتابتها بالكمبيوتر وc d خاص بالكتاب

- اعتماد المؤلف لإقرار أن الكتاب لم يسبق نشره ولم يقدم لأي دار نشر أخرى في التوقيت نفسه.

- تسجيل الكتاب بالإدارة العامة للنشر بعد التأكد من صلاحية الـCD وتسليم المؤلف إيصال خاص بالاستلام، يتضمن كل المعلومات ووسائل التواصل بالإدارة.

- عرضه على رئيس القطاع لتحويله للجان الفحص المتخصصة المعتمدة من الهيئة وفقا لموضوع الكتاب.

- حال وصول تقرير اللجنة بالموافقة، يتم اعتماد الكتاب من رئيس القطاع ومدير عام النشر وتحويله للقسم الفني للبدء في إجراءات النشر.

- التواصل مع المؤلف لمراجعة بروفة كتابه الأخير، واعتمادها بالطبع إما بالحضور أو إرسالها نسخة PDF عن طريق الإيميل.

- بعد موافقة المؤلف على الشكل النهائي للكتاب، يتم اعتمادها من مدير عام النشر ورئيس قطاع النشر.

- تحرير العقد الخاص بالكتاب بين المؤلف والهيئة المصرية العامة للكتاب.