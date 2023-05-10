المحامية مها أبوبكر: دراما «المتحدة» تزيد الوعي بقضايا المرأة والطفل

قالت المحامية مها أبوبكر، إنّ السنوات الست الماضية شهدت تطويرا كبيرا في البنية التشريعية للمرأة والطفل، إضافة إلى مبادرات كثيرة للدولة المصرية بدفعة كبيرة ومساندة من القيادة السياسية، وتطوير الوعي بقضايا المرأة والطفل عن طريق الدراما، مشيرةً إلى أن الحوار الوطني سيناقش قضايا كثيرة في هذا الصدد مثل قانون الأحوال الشخصية وتجريم العنف ضد المرأة بكل المستويات.

وأضافت «أبوبكر»، خلال حوارها مع الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبدالعزيز، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «هناك تطويرا في البنية التشريعية والميراث، لكن لا يجري التنفيذ على أرض الواقع بسبب الوعي، ومن ثم، فإن هناك دفعة كبيرة جدا ذات صلة بتطوير الوعي من خلال دراما المتحدة».

وأضافت المحامية مها أبوبكر: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت شغل غير عادي فيما يتعلق بالدراما مثل عملة نادرة وتحت الوصاية وفاتن أمل حربي، كما رأينا تمكين المرأة في مسلسل حضرة العمدة، ليس هناك ما يمنع المرأة من تقلد منصب العمدة وذلك على المستوى القانوني، لكن هناك أزمة في الموروثات، نحن على أول الطريق ونحتاج إلى المزيد من العمل بعدما تعرضت المرأة للتمييز سلبيا في الماضي».