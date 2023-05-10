جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023.. استعدادات مكثفة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023، نشرته مديرية التربية والتعليم، وعممته على جميع المدارس الإعدادية عبر الإدارات التعليمية الست، عقب اعتماده من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم خلال الأيام الأخيرة، وذلك في ظل استعدادات مكثفة لتجهيز جميع اللجان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023 في 20 مايو الجاري، بحسب تصريحات عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وذلك للمدارس العام والرسمي لغات، وهو كالتالي:

- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت 20 - 5 - 2023.

- مادة الهندسة والتربية الفنية يوم الأحد 21 - 5 - 2023.

- مادة العلوم يوم الاثنين 22 - 5 - 2023.

- مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 23 - 5 - 2023.

- مادة اللغة الانجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 24 - 5 - 2023.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023

وأكد محافظ مطروح لـ«الوطن»، أنه جرى التوجيه لمديرية التربية والتعليم بتكثيف الاستعدادات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظة مطروح، والتي تنطلق بعد الانتهاء من جميع امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي الجارية حاليا.