«الأوقاف» تهدي جامعة كفر الشيخ موسوعة الثقافة الإسلامية

أهدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ موسوعة الثقافة الإسلامية الصادرة عن وزارة الأوقاف، لجامعة كفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تسليم موسوعة الثقافة الإسلامية إلي الجامعات

وقام الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بتسليم نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلي الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب، والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق.

كما سلّم وكيل وزارة الأوقاف، نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلي الدكتور زكى صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

ما هي موسوعة الثقافة الإسلامية؟

جدير بالذكر، أن موسوعة الثقافة الإسلامية من إعداد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتناولت الثقافة ومفاهيمها، وأهم مفاتيح الفكر الرشيد والتفكير السديد، والمقومات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع.