«الأرصاد»: سقوط أمطار على 12 محافظة غدا.. والعظمى تصل لـ40 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا، إذ تسجل العظمى في جنوب الصعيد 40 درجة مئوية، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مائل إلى البرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون حركة الأمواج في البحر المتوسط مضطربة، إذ يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر، بينما تكون معتدلة في البحر الأحمر، ويسجل ارتفاعها 1.5 متر، مع سقوط أمطار على 12 محافظة، منها القاهرة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بنسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، والتى سجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وتسجل العظمى 33 درجة، والصغرى 19.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس

وتشهد حالة الطقس غدا في محافظات جنوب الوجه البحري، وهي الغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، وكذلك مدن القناة، غيوما جزئية ونشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، والتى بلغت سرعتها 28 كيلومترا في الساعة، مع فرص سقوط أمطار، حيث تسجل العظمى 32 درجة، والصغرى 18.

وتسقط أمطار غداً الخميس في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهي البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، بنسبة 30%، وتكون متوسطة، وتزداد نشاط حركة الرياح وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، وتسجل العظمى 25 درجة، والصغرى 18.

فرص سقوط الأمطار غدا الخميس

وتنشط الرياح في محافظات شمال الصعيد، إذ تسجل 34 كيلومترا في الساعة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 37 مئوية، والصغرى 21 درجة، مع طقس مشمس دافئ ليلاً ونهارا، كما سجلت سرعة الرياح 32 كيلومترا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وبلغت العظمى 36 درجة والصغرى 13.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار والرياح في محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وسجلت العظمى 26 درجة، والصغرى 19، وسجلت سرعة الرياح 26 كيلومترا في الساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية من الأتربة والغبار الناتج عن وجود عاصفة ترابية، وناشدتهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.