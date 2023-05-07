حالة الطقس غدا بجميع المحافظات: صيف وشتاء وحر ومطر في آن واحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، حيث تستمر الأجواء الشتوية والتي تجمع بين الطقس الشتوي والصيفي في آن واحد، حيث تنخفض درجات الحرارة في عدة محافظات، بينما ترتفع في محافظات أخرى، كما تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة، فضلًا عن نشاط الرياح على عدة محافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، فضلًا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في جميع المحافظات.

توقعات حالة الطقس غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غدًا فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد.

الطقس في القاهرة غدا

وفيما يخص حالة الطقس في القاهرة غدا فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 27 بينما الصغرى 17 درجة، كما تشهد نشاطًا في حركة الرياح.

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا في محافظات مصر كالتالي:

محافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الظواهر الجوية المتوقعة غدًا في جميع المحافظات ضمن حالة الطقس في مصر والتي جاءت كالتالي:

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة .

نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.