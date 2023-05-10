مظاهرة حب لـ عصام السقا في الشيخ زايد.. «نعيم» كلمة السر

حظى الفنان عصام السقا باستقبال حافل من محبيه أثناء تواجده بمنطقة الشيخ زايد، مساء أمس الثلاثاء، إذ التف حوله معجبيه وفقا لما جاء في الفيديو الذي نشره السقا عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام.

وجاء احتفاء الجمهور بـ«السقا» بعد نجاحه في تجسيد شخصية نعيم بمسلسل جعفر العمدة الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، إذ حاز أدائه للشخصية إعجاب الجمهور والنقاد.

عصام السقا سعيد بالإشادات في جعفر العمدة

ومن جانبه، أعرب عصام السقا عن سعادته بالأصداء التي حققتها الشخصية مع الجمهور، الذي أصبح يناديه بها في أي مكان يتواجد فيه، مؤكدا في تصريحاته لـ«الوطن» اعتزازه بمشاركته في هذه التجربة التي حققت أعلى المشاهدات في دراما رمضان وفقا للإحصائيات والأرقام.

قائمة أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، جوري بكر، أحمد داش، لبنى ونس، مجدي بدر، منذر رياحنة، أحمد عبدالله، طارق النهري، حسني شتا، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.