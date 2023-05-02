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عصام السقا: اعتقدت أن حساب شقيق مصطفى درويش تعرض للسرقة بعد كتابة خبر وفاته

كتب:

شريف سليمان
02:45 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
الفنان عصام السقا

الفنان عصام السقا

نعى الفنان عصام السقا، الفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية في ظهر أمس الاثنين، موضحًا: «عندما وجدت هاني شقيق مصطفى كتب منشور الوفاة لم أقرأ اسم مصطفى، توقعت أن لهما شقيقا آخر مات، وكتبت البقاء لله، بعدها تحدثت إلى صديق لي ليس من الوسط وكنت أعتقد أنه شقيق مصطفى».

اتصلت به ولم يرد عليَّ أحد

وأضاف السقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc: «بعدها تواصل معي صحفي صديق وسألني عن مصطفى درويش، وعدت مرة أخرى إلى منشور الفيسبوك ووجدت الكثير من التعليقات، اتصلت ولم يرد عليّ أحد، ثم تحدث شخص إلى مستشفى الشيخ زايد وتأكدنا من وفاة مصطفى».

وتابع الفنان: «حتى وصولي إلى المستشفى كنت أعتقد أن أحدا قام بسرقة حساب شقيق مصطفى، لأني شايف بوست لمصطفى أنا مش عارف أنام، والناس كانت داخلة بتهزر معاه وهو بيرد، وقلت أكيد مليون بالمائة إن ما كتب بشأن وفاته ليس حقيقيا، رحمه الله كان إنسان وبني أدم، اتحارب كتير واتقال عليه كلام كتير، كان في ناس مستكترة عليه نجاحه وفرحته، كان يحب الخير لكل الناس، حتى الناس اللي كانت بتهاجمه وتشتمه متكلمش على حد بحاجة وحشة أبدا».

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