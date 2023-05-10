تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري بمسقط رأسه في قنا (صور)

شيع الآلاف، منذ قليل، جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، في جنازة مهيبة، من مسقط رأسه في «المعنا» بمدينة قنا، حيث توفى اليوم بعد معاناة مع المرض.

وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري

وتقدم الجنازة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية والسياسية والآلاف من الأهالي، حيث خرجت الجنازة من مسقط رأسه في منطقة المعنا بمدينة قنا عقب الصلاة عليه بمسجد الشؤون.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة قنا بعد علمهم بنبأ وفاة الكاتب محمود بكري، نظرا لدوره الاجتماعي الكبير بجانب شقيقه الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تقديم الخدمات والمساعدات لأبناء المحافظة عامة وأهالي منطقتهم في «المعنا».

وقال محمد محمود، أحد أبناء منطقة «المعنا» في قنا، مسقط رأس الفقيد، إنه منذ اللحظات الأولى لمرض محمود بكري، وهم يدعون الله بأن يشفيه ويعافيه من مرضه، ولكن قدر الله علينا حق، موضحا أن خبر وفاته صعب على الجميع.

وجمعت علاقة وطيدة بين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الراحل محمود بكري، والذي توفى أمس في أحد مستشفيات القاهرة، بمسقط رأسه بمنطقة «المعنا» بمحافظة قنا، حيث أوصى بأن يُدفن في مقابر العائلة بالقرية.

وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد وصل في وقت سابق إلى منطقة «المعنا»، استعداد لاستقبال جثمان شقيقه ودفنه في مقابر العائلة في المنطقة.

وكتب «بكري» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة».