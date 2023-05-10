مصطفى بكري ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة: قال لنا أمي وأبي ينادياني وحلمت بهما

نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب، شقيقه الراحل الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، بكلمات مؤثرة وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت

وكتب بكري «رحل الحبيب، رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب الدكتور محمود بكري، رحل الذي أفنى حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياة، كأنه كان يشعر بدنو الأجل، ودعنا وودع أسرته وأبناءه بينما هو يعالج في المستشفى، قال لنا أمي وأبي ينادياني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور، رحل الطاهر النزيه».

وأضاف: «أسأل نفسي، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء، مشروعات دائرته في حلوان، مذكراته، أشياء كثيرة كانت مثار دهشة وتساؤل»، مختتمًا: «رحم الله أخي الحبيب».

وكان بكري قد رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض لمدة تجاوزت 70 يومًا وتشيع جنازته عصر اليوم، في بلدته «المعنا - بندر قنا»، بناء على وصيته، ويُقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.