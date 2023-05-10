جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023.. أجهزة لكشف الغش 

تشهد محافظة الإسماعيلية الفترة الحالية استعدادات مكثفة داخل مديرية التربية والتعليم، بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023، وانطلاق الامتحانات السبت المقبل 13 مايو داخل لجان مدينة الإسماعيلية والمراكز المختلفة، فيما أعلن الدكتور محمد بحيري مدير تعليم الإسماعيلية انتهاء كل الاستعدادات في كنترولات الإدارات المختلفة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الترم الثاني، مع إعلان حالة الاستعدادات للامتحانات والتي بدأت بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن امتحانات الشهادة الاعدادية تبدأ السبت 13 مايو المقبل، وتنتهي الخميس 18 من نفس الشهر، على أن يؤدي الطلاب يوم السبت 13 مايو امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة، ويوم الأحد 14 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ويوم الاثنين امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر والإحصاء لمدة ساعة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 16 مايو امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، والأربعاء 17 مايو مادة الهندسة لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة، فيما تُختتم الامتحانات الخميس 18 مايو مادة العلوم لمدة ساعتين.

أجهزة لكشف الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023

وقال الدكتور محمد بحيري، إنه تم التنبيه على كل رؤساء اللجان في الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023، على ضرورة الحزم ومنع الغش في اللجان.

كما نبه بضرورة انضباط واستقرار منظومة العمل، معربا عن امتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الإمتحانات لما شهده من حسن الأداء والدقة، لإنجاز العمل بكل كفاءة، متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية مجموعة من المدارس، بينهم مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية للاطمئنان على إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية.