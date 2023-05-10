جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر 2023.. تبدأ السبت

اعتمدت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، والتي تنطلق يوم االسبت المقبل، الموافق 13 مايو الجاري، وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023

وكشف مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر 2023، كالآتي:

- يوم السبت 13 مايو.. مادة اللغة العربية، ويعقبها امتحان مادة التربية الدينية.

- يوم الأحد 14 مايو.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

- يوم الاثنين 15 مايو.. امتحان مادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء 16 مايو.. الجبر والإحصاء، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء 17 مايو.. مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 18 مايو.. مادة العلوم.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023

وشدد هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عبر تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة الالتزام بضواط امتحانات الشهادة الإعدادية، وعدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول لمقر اللجان، وأيضا حظر استخدام الهاتف بالنسبة للمعلمين داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، واستخدام الطلاب لأدواتهم الخاصة لهم وعدم تداولها بينهم.