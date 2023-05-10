جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في الفيوم.. 5 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، وذلك في بيان لها، حيث من المقرر أن تنطلق السبت المُقبل، الموافق 13 مايو، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم الخميس 18 مايو الجاري.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، وفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم، كالتالي:

السبت 13 مايو.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، ويستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ 9:00 صباحًا حتى 11:30، على أن تُخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

ويحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، بدءًا من 11:30 حتى 12:00 ظهرًا، ثم يؤدون امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، بدءًا من 12:00 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

- الأحد 14 مايو.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، بدءًا من 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

- الاثنين 15 مايو.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، يليه امتحان الكمبيوتر والمعلومات لمدة ساعة، بدءًا من 11:30 حتى 12:30.

- الثلاثاء 16 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين، بدءًا من 9:00 حتى 11:00 مساءً.

- الخميس 18 مايو.. امتحان العلوم لمدة ساعتين، بدءًا من 9:00 حتى 11:00، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية «مدارس اللغات فقط»، لمدة ساعة ونصف، من 11:30 حتى 1:00 ظهرًا.

امتحان التربية الرياضية "مدارس الرياضية فقط" لمدة ساعة بدءًا من 11:30 وحتى 12:30.

ملاحظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وتضمن جدول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الفيوم بعض الملاحظات للطلاب بخصوص الامتحانات، وتمثلت في الآتي:

- الأنشطة التربوية الاختبارية ساعة واحدة تقويم عملي لكل مادة مختارة قبل نهاية الفصل الدراسي، وتُخطر لجنة النظام والمراقبة بالنتيجة فورًا.

- امتحان اللغة الأجنبية «مستوى رفيع» للمدارس التجريبية الرسمية ومدارس اللغات الخاصة، ويتم معرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعتين.

- امتحان التربية الرياضية «عملي» لمدارس التربية الرياضية فقط قبل موعد هذا الجدول بوقت كاف.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.