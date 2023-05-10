«تعليم الكبار» و«حياة كريمة» يوقعان بروتوكول تعاون من أجل المواطن

وقع الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمد ناصف، أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالفئات المهمشة في المجتمع لبناء الإنسان، وتنمية الوطن، والعدالة الاجتماعية في القرى، وأن المبادرة تتبنى الفكر الكلي في منظومة الإصلاح من أجل الارتقاء بالإنسان المصري على كل المستويات.

مبادرة حياة كريمة

أضاف أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة «الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية»، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المبادرات الرئاسية، التي منها مبادرة حياة كريمة، عبارة عن حزمة من الإجراءات والإصلاحات، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الإنسان المصري.

وأوضح أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدأ منذ فترة، قبل توقيع البروتوكول، ونتج عنه محو أمية 172 ألف في 20 محافظة، من المحافظات المستهدفة في حياة كريمة.

وأشار إلى ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة، للقضاء على الأمية، وفي النهاية وجه الشكر لجميع القائمين على مبادرة حياة كريمة.

التطوع في محو الأمية

رحبت الدكتورة عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بالدكتور محمد ناصف والوفد المرافق له، وألقت الضوء على التطوع في محو الأمية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسة، الذي نتج عنه محو أمية 172 ألف.

وأكدت أن محو الأمية بالتمكين الاقتصادي، من خلال المبادرة، وتتمنى المزيد من العمل والشراكة مع الهيئة لتصبح مصر خالية من الأمية.