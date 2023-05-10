ناير ناجي يكشف تفاصيل عرض أوبرا «دون جيوفاني»: له هدف تعليمي

تستعد مكتبة الإسكندرية لتقديم أوبرا «دون جيوفاني» للموسيقار العالمي موتسارت، في هذا الموسم وعلى مدار 3 أيام ابتداء من 18 إلى 20 مايو 2023 على خشبة مكتبة مسرح الإسكندرية.

وتحدث المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، أن أوبرا «دون جيوفاني» من أهم عروض الأوبرا العالمية، وأهم عمل فني للموسيقار النمساوي موتسارت، ولم يتوقف عرضها طوال ما يزيد على 200 عام منذ تأليفها 1787.

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نسعد أن تكون موجودة معنا في مكتبة الإسكندرية هذا الموسم، مشيرا إلى أن العرض تشارك به مجموعة من الفنانين الصوليست من 5 دول وسبق لهم أن قدموا أعمالهم في العديد من مسارح العالم.

وتابع: كما يشارك الفنانون المصريون في العرض، الذي يتضمن جانبا تعليميا وتدريبيا للفنانين المصريين من دارسي الفن الأوبرالي، وهو ما يأتي في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية «تعليمية وثقافية»، والذي من شأنه أن يؤدي لارتفاع المستوى العام، وهو الهدف الذي يتحقق بالفعل من مشاركة الفنانين المصريين في العرض.

تفاصيل عرض أوبرا دون جيوفاني

وأكد أن هذا الحدث يتيح للمصريين الاستفادة من هذه الخبرات لتنمية مواهبهم، لافتا إلى أن لدينا مصريين مهنيين ومحترفين من المشاركين، وفنانين من الشباب.

وعرض «أوبرا دون جيوفاني» يقدم في مكتبة الإسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجي، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت، وتصميم برنهارد زيجل.

أسعار تذاكر أوبرا «دون جيوفاني»

تقدم عروض أوبرا دون جيوفاني على خشبة مسرح مكتبة الإسكنرية من 18 إلى 20 مايو 2023.

أسعار تذاكر يومي 18 و20 مايو 150 جنيها.

أسعار تذاكر عروض 19 مايو 100 جنيه.