راجح داود يدعو الجمهور لحضور أوبرا «دون جيوفاني»: موسيقى موتسارت في الإسكندرية

تستعد مكتبة الإسكندرية، لتقديم حدث فني فريد، وهو أوبرا «دون جيوفاني» للموسيقار النمساوي موتسارت، على مدار 3 أيام، ودعا الدكتور راجح داود، الموسيقار الكبير والمشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الجمهور، لحضور العروض التي تقدم على مدار 3 أيام على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية ابتداء من 18 مايو الجاري.

وأضاف الدكتور راجح داوود لـ«الوطن»، أنّ أوبرا دون جيوفاني من الأعمال المهمة جدا للموسيقار النمساوي موتسارت، وقدّمها في 1787، وتعد من أبرز ما قدَّم موتسارت، لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار أكثر من 200 سنة.

ويقدم العرض بقيادة مايسترو ناير ناجي، القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت، وتصميم برنهارد زيجل، لافتا إلى أهمية الحدث كونه يتم بالتعاون مع عده جهات، أبرزها معهد جوته والمعهد التشيكي، كما يشارك في الحدث فرقتين إحداهما ألمانية، وفرقة مهمة تم اختيارها بعناية من مجموعة من شباب كورال مكتبة الإسكندرية، وجرى تدريبهم على يد المايسترو ناير ناجي.

وأكد راجح داوود أهمية مشاركة الفنانين المصريين مع الألمان في العروض، ما يعد دعما كبيرا لشباب الفنانين المصريين من خلال دمجهم مع الأجانب.