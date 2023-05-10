الرئيس العراقي يدعو لإنهاء ملف نازحي «سنجار» وإعادتهم إلى مناطقهم

أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، خلال استقباله عمدة باريس، آن هيدالجو، على ضرورة إنهاء ملف نازحي منطقة «سنجار»، والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم السكنية في أقرب فرصة.

استقبال عمدة باريس

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان أوردته قناة «السومرية» الإخبارية، قبل قليل، أن الرئيس عبداللطيف رشيد استقبل اليوم الأربعاء، عمدة باريس، آن هيدالجو، والوفد المرافق لها، بحضور السفير الفرنسي لدى العراق، إيريك شوفالييه.

العراق يمر بظروف معقدة

وقال «رشيد» إن العراق مر لفترة طويلة في الماضي، بظروف معقدة من حروب وعنف، حيث سخرت موارد البلد لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن الوضع أصبح أفضل بكثير، ومع تطورات إيجابية في ترسيخ الأمن والاستقرار، والعمل من أجل توفير الخدمات للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية في كافة المجالات، مثل المستشفيات والطرق والمدارس.

ضرورة حل أزمة النازحين

واستعرض رئيس الجمهورية وضع النازحين وأهل «سنجار»، والمعاناة الكبيرة التي تواجههم في حياتهم، مؤكداً أهمية إنهاء هذا الملف، وإعادة المواطنين النازحين إلى مناطقهم السكنية، بعد توفير الأجواء المناسبة لهم ، داعياً عمدة باريس إلى زيارة مبنى المتحف العراقي، وكذلك مدينة الموصل، وغيرها من المدن، للاطلاع على الأوضاع الآمنة والمستقرة والحياة الطبيعية لسكانها.

استعادة العراق دوره المحوري

من جانبها ، أكدت عمدة باريس، آن هيدالجو، أن العراق استعاد دوره المحوري في المنطقة، معربة عن تطلع فرنسا، وإدارة مدينة باريس، لتعزيز التعاون والارتقاء بالخطط المستقبلية.