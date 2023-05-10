البنك المركزي يعلن تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي

أعلن البنك المركزي المصري، قبل قليل، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل نمو شهري بلغ 1.7%، في شهر أبريل من عام 2023 الجاري، مقابل 2.4% في الشهر ذاته من العام السابق، و2.5% خلال شهر مارس 2023.

وجاء في بيان للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 38.6% في أبريل 2023، مقابل 39.5% في مارس 2023، و40.2% في فبراير الماضي، ليواصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، ليسجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس الماضي.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023، مقابل 32.7% في مارس 2023.