رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الخارجية اللبنانية» تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتحذر من خطورة التصعيد

كتب:

أ ش أ
09:44 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
العدوان على قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، محذرة من خطورة التصعيد الإسرائيلي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مما ينذر بتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.

ودعت الوزارة إلى تحرك دولي عاجل لوقف فوري لإطلاق النار والتصعيد الإسرائيلي بهدف تفادي استمرار دوامة العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات.

 

 

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء فلسطين يلغي زيارته للسعودية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

رئيس وزراء فلسطين يدعو اليونسكو لمنع الاحتلال من إنشاء بؤرة استيطانية جديدة

الاتحاد الأوروبي يدين هدم مدرسة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن معنية بوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

قاضي قضاة فلسطين يدين العدوان الإسرائيلي على نابلس

وفد فلسطيني يزور الجامعة العربية الثلاثاء المقبل لبحث آليات إطلاق حملة «من أجل فلسطين»

السيسي: ناقشت مع مستشار النمسا تطورات السد الإثيوبي والأوضاع في فلسطين والسودان
بقلم أ ش أ