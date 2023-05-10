إصابة شخص في انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية 

أصيب شخص، في الأربعينيات من العمر، بإصابة خطرة، جراء تعرضه لانقلاب دراجة نارية، مساء اليوم الأربعاء، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري على طريق المعاهدة «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي أمام محطة بنزين عزبة توفيق، ما أسفر عن إصابة شخص نقلته سيارات الإسعاف إلى المستشفى، فيما انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة غير مستقرة.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن المصاب يدعى أحمد علي أحمد أبو الحسن، 44 سنة، مقيم في منطقة تل البلد التابعة بمركز التل الكبير.

وأضافت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس لـ«الوطن»، أن التشخيص الأولي لحالة المصاب، يتضمن اشتباه نزيف بالمخ، وجار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وكذلك الأشعات والتحاليل اللازمة للتدخل الطبي العاجل.