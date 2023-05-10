خطوات استبدال محرك السيارة في وحدة المرور.. احتفظ بفاتورة الشراء

يعاني الكثير من قائدي السيارات من حوادث مفاجئة أو عطل مفاجئ في محرك السيارة أثناء القيادة على الطرق الرئيسية والمحاور الرئيسية. ومن أجل تجنب هذه المشكلات، يُنصح بالحرص على الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من جودة قطع الغيار المستخدمة، لكن إذا اضطررت لتغييره يجب السير في بعض الإجراءات نعرضها لكم في السطور التالية وفقا لتصريحات اللواء أحمد هشام الخبير المروري.

إجراءات تغيير محرك السيارة

ويكشف «هشام» في حديثه لـ«الوطن» عن طرق استبدال محرك السيارة وتوثيقه داخل وحدة المرور التابع لها قائد السيارة، موضحًا أنه يتم شراء المحرك من أحد التوكيلات المسجلة بالإدارة العامة للمرور، والاحتفاظ بفاتورة الشراء وصوررة الإفراج الجمركي، ويتوجه إلى وحدة المرور وشراء نموذج فحص فني للسيارة، ويتم فحصها بالكامل، وعليه أن يسلم الرخصة لوضع البيانات الجديدة عليها.

رسوم تغيير المحرك

وتابع «هشام» أن هناك رسومًا يجب دفعها داخل وحدة المرور، ويجري تحديدها حسب نوع المحرك، والسيارة، مشيرًا إلى أن كل منطقة ولها إجراءاتها الخاصة بها.